米宇宙軍が公式軍歌制定公表。なおあまり受けていない模様

We're the mighty watchful eye,

(我らは強大な見張りの目)



Guardians beyond the blue,

(青空の向こうのガーディアン)



The invisible front line,

(目には見えない最前線)



Warfighters brave and true.

(勇敢なるまことの戦士たち)



Boldly reaching into space,

(大胆不敵に宇宙に乗り出す)



There's no limit to our sky.

(我らの空に限りなし)



Standing guard both night and day,

(昼も夜もたゆまず見張る)



We're the Space Force from on high

(我らは高みの宇宙軍)